Inzaghi, rivista mia Inter e sconfitta immeritata

MILANO, 01 OTT - "È normale ci sia delusione dopo questa sconfitta immeritata, è stata la miglior partita stagionale e usciamo con una sconfitta pesante perché è la quarta in otto partite e brucia. Oggi ho rivisto la mia Inter, tante cose che l'anno scorso ci hanno permesso di vincere due trofei. Con il lavoro dobbiamo uscire da questa situazione". Lo ha detto l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Dazn dopo il ko contro la Roma. "A caldo, delle prime otto è quella che abbiamo fatto meglio. Ma dobbiamo fare di più, nonostante una buona partita in possesso e non possesso siamo qui a parlare di una sconfitta, Handanovic non ha fatto una parata - ha aggiunto -. Io a rischio? Lo siamo sempre, ogni settimana. Ho avuto una grandissima risposta dalla squadra in campo, ha fatto quello che doveva fare. Poi dobbiamo fare meglio".

