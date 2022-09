Ippica: riparte stagione di eventi all'ippodromo Capannelle

ROMA, 02 SET - Domenica, con la prima riunione dedicata al galoppo, ripartirà la stagione delle corse all'ippodromo Capannelle di Roma. Tante le novità messe a punto da Hippogroup Roma, a partire dal completo rifacimento delle piste, sia quelle di gara (trotto e galoppo), sia quelle d'allenamento del galoppo a Ciampino. Il primo appuntamento domenicale prevede otto corse: la prima alle 14,25, ottava ed ultima alle 18,35. Uno splendido 'menù' per riassaporare il gusto unico delle belle corse: cinque le condizionate, una la maiden, due le perizie. Grande attesa per i grandi appuntamenti in calendario per questo inizio di stagione, a partire dal 95' Derby italiano del trotto, domenica 9 ottobre, con le qualificazioni previste per domenica 18 settembre, i grandi pomeriggi del galoppo, come quello di sabato 17 settembre con il Premio Repubbliche Marinare e il Premio Archidamia, fino al Roma Champions Day di domenica 30 ottobre, con il Premio Roma, il Premio Lydia Tesio, e ancora il Ribot, il Berardelli, l'Aloisi e il Divino Amore. Interessanti le proposte anche sul fronte degli eventi collaterali, dal SumDayz Festival, il week-end del 10 e 11 settembre, al Mercatino Giapponese che tornerà a Capannelle il 17 e 18 settembre, ma anche il 22 e 23 ottobre e per finire il 12 e 13 novembre, senza dimenticare la festa della Madre Terra, il 9 ottobre, il Vintage Market (15 e 16 ottobre), l'assegnazione del Premio 'Le Signore dell'Ippica' (giovedì 27 ottobre), la Festa Celtica (30 ottobre) e i tradizionali Mercatini di Natale (10 e 11, 17 e 18 dicembre).

