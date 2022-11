Iran: Gafhouri conferma liberazione, stasera guardo partita

ROMA, 29 NOV - Voria Gafhouri, ex calciatore iraniano della nazionale, è stato liberato dietro pagamento di una cospicua cauzione da poche ore: la conferma arriva direttamente dall'interessato, che ha inviato una sua foto ad Andrea Stramaccioni, già suo allenatore all'Esteghlal e ora commentatore per la Rai ai Mondiali: "Sono molto felice - racconta all'ANSA il tecnico italiano -. Voria mi ha detto che torna a casa e stasera si guarderà la partita Usa-Iran in tv". Due giorni fa, la notizia della liberazione del calciatore, molto famoso in patria, era stata data dai media iraniani ma smentita da associazioni umanitarie.

