Irma Testa è di bronzo: prima storica medaglia per la boxe azzurra femminile

Irma Testa perde in semifinale nel torneo di boxe ai Giochi di Tokyo 2020, categoria 54-57 kg. L’azzurra che vince la medaglia di bronzo, è stata sconfitta 4-1 ai punti dalla filippina Neshty Petecio, campionessa del mondo 2019. Per l'Italia è la prima storica medaglia olimpica nella boxe femminile. Semifinale molto equilibrata, in cui l’atleta del gruppo sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro vince nettamente la prima e perde la seconda. Decisiva la terza che i giudici assegnano alla Petecio. L'Azzurra tornerà in Italia, insieme al suo storico Bronzo, il prossimo 4 agosto.

«Questa medaglia ha un grande significato, è importante, ci sono anni di lavoro e sacrifici alle spalle» ha detto la pugile azzurra Irma Testa, in zona mista dopo la sconfitta nella semifinale che le ha comunque regalato la medaglia di bronzo. «Negli ultimi anni ho cercato di non sbagliare nulla, di non lasciare nulla al caso, e penso di averlo fatto. Non è bastato, magari serve qualche anno non lo so. Penso di avere fatto tutto quasi perfetto. Parigi? Mancano ancora tanti anni, adesso voglio gioire di questa medaglia, tornando a casa penseremo al futuro» ha detto l’atleta napoletana, che entra nella storia per essere la prima donna a vincere una medaglia nel pugilato. «Prima non avevo realizzato bene, raggiunta la semifinale pensi alla finale, non ho gioito davvero tanto, adesso voglio realizzare di aver vinto questa medaglia che rappresenta troppo, tantissimo. Dedica? A tutti quelli che mi sono stato vicini, al mio maestro che sa davvero cosa abbiamo passato».



