Italia donne ai Mondiali, Bertolini, 'è fantastico'

ROMA, 06 SET - "Sono molto felice per le ragazze. È la prima volta nella nostra storia che ci qualifichiamo a due mondiali di fila e perché sappiamo quanto sia importante per le giocatrici e il movimento. Per loro partecipare a una competizione simile è fantastico". Così il ct dell'Italia femminile, Milena Bertolini, dai microfoni di RaiSport, nel dopopartita di Italia-Romania cha ha permesso alle azzurre, vincitrici per 2-0 di qualificarsi per i Mondiali del prossimo anno. "Penso che sia anche una forma di riscatto dopo l'Europeo - dice ancora Bertolini - e le lacrime di molte calciatrici sono un segnale di questo. Una dedica? Per me, le ragazze e il movimento".

