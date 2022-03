Italiano, contro l'Inter non abbiamo nulla da perdere

FIRENZE, 18 MAR - Esame di maturità per la Fiorentina domani alle 18 in casa dell'Inter: Vincenzo Italiano chiede risposte sul piano della continuità di prestazioni e soprattutto di risultati per restare in corsa per l'Europa a due mesi dalla fine del campionato.' "Intanto non dobbiamo pensare di trovare un avversario in crisi, se lo facessimo finiremmo per avvantaggiare i nerazzurri già in partenza - dice il tecnico viola -. Loro sono tra i più forti, sono i campioni d'Italia, hanno vinto per 5-0 l'ultima gara interna e pareggiato, e ci può stare, sul campo del Torino. Di sicuro noi non abbiamo nulla da perdere e al di là del risultato finale il nostro obiettivo è uscire da San Siro a testa alta''. Per riuscirci, a suo dire, c'è un solo modo: giocare da squadra. ''Queste sono partite che vanno onorate per i nostri tifosi - sottolinea Italiano sapendo che saranno oltre mille i sostenitori viola al seguito - e nelle quali bisogna per forza cercare di restare attenti ai massimi livelli. Bisogna essere umili, restare concentrati dal primo all'ultimo minuto, lottare su ogni pallone, correre e rincorrere, come ha fatto la la Fiorentina nella semifinale di Coppa Italia contro la Juve''. Contro le big finora i viola non hanno ottenuto tantissimo, ragion per cui il loro allenatore si aspetta un cambio di rotta in questo finale di stagione: ''Mi auguro che la mia squadra dimostri qualcosa di diverso contro una corazzata quale l'Inter. Anche perché nelle ultime dieci partite metà le affronteremo con le grandi. Spero anche, per quanto creiamo, in qualche gol in più''. Italiano però è alle prese con l'emergenza a centrocampo: Bonaventura non ha smaltito la botta al ginocchio rimediata domenica e Amrabat è influenzato. Per sostituire il primo è favorito Duncan su Maleh mentre nel tridente Piatek è in vantaggio su Cabral ed è ballottaggio tra Saponara, Ikoné, Sottil e Gonzalez per gli altri due posti.

