Jacobs torna sui 100 dopo Tokyo, mercoledì a Savona

ROMA, 14 MAG - Marcell Jacobs torna in pista sui 100 a Savona, per la prima volta dopo l'oro olimpico di Tokyo: l'appuntamento e' per mercoledi' a Savona. Lo annuncia la Federatletica, in vista del Memorial Ottolia nel quale il campione olimpico doveva correre i 200. Jacobs aveva programmato il suo rientro sui 100 la settimana scorsa a Nairobi, ma era stato fermato da un virus gastrointestinale. Ora la rinuncia alla distanza doppia e la scelta dei 100.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA