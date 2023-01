Joao Felix in prestito al Chelsea

ROMA, 11 GEN - L'attaccante dell'Atletico Madrid Joao Felix è passato al Chelsea in prestito per il resto della stagione. Lo ha annunciato il club della Premier League, che aveva bisogno di rinforzi dopo la serie di infortuni che ha ridotto la rosa a disposizione di Graham Potter. "Il Chelsea è uno dei più grandi club del mondo e spero di aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi, quindi sono molto, molto felice di essere qui e molto entusiasta di giocare allo Stamford Bridge", ha dichiarato Felix secondo quanto riportato dai Blues. L'Atletico Madrid - che ha prolungato il contratto al portoghese per un'altra stagione, fino a giugno 2027 - augura intanto al giocatore "ogni successo in questa nuova fase professionistica".

