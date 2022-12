Joao Felix via dall'Atletico, su di lui il Chelsea

ROMA, 27 DIC - Joao FELIX, protagonista con il Portogallo agli ultimi Mondiali, è destinato a cambiare aria, o comunque a lasciare Madrid, perché nell'Atletico di Diego Simeone non riesce a trovare spazio. Sull'attaccante hanno messo gli occhi in molti, a cominciare dal Chelsea, che sembra pronto - secondo quanto riferisce il Telegraph - ad acquisire il giocatore lusitano con la formula del prestito oneroso per 6 mesi con obbligo di riscatto al termine della stagione in corso.

