Jorginho dal Chelsea all'Arsenal per 13,5 milioni

ROMA, 31 GEN - Dopo tanti colpi in entrata durante questa finestra di mercato invernale, il Chelsea ha operato una cessione. Jorginho lascia infatti i Blues, secondo quanto riferiscono la Bbc e Sky Sports UK, e passa ai concittadini dell'Arsenal, club attualmente leader della Premier League. Jorginho era in scadenza di contratto a giugno con il Chelsea, che ora per questo trasferimento riceveranno dai 'gunners' 12 milioni di sterline, pari a circa 13,5 milioni di euro. Nelle prossime ore il 'regista' dell'Italia effettuerà le visite mediche.

