Junior Tim Cup: mercoledì a Roma la finale nazionale

ROMA, 09 MAG - E giunta alle fasi finali la nona edizione della Junior Tim Cup, il torneo oratoriale promosso da Lega Serie A, Tim e Centro sportivo italiano (Csi) che ha coinvolto migliaia di ragazzi in tutta Italia. Domani, a Roma, è previsto l'incontro al Coni con i vertici del calcio e dello sport italiano nell'incontro "Keep Racism Out" mentre mercoledì si terranno le ultime partite per designare le finaliste nel match in programma all'Olimpico prima della finale di Coppa Italia, Juventus-Inter. Le squadre che si sono guadagnate l'accesso alla fase finale - oratori San Giuseppe di Milano, Curno di Bergamo, San Pietro Orseolo di Venezia, S.Eusebio di Genova, San Giuseppe Lavoratore di Bologna, S.Andrea Corsini di Firenze, San Pietro Assemini di Cagliari e Don Guanella di Napoli - verranno divise in due gironi e le due vincenti accederanno alla finale che assegnerà il trofeo, alle 18.45 all'Olimpico. "La Junior Tim Cup è un evento al quale teniamo in modo particolare. In questa stagione abbiamo voluto dedicarla a un tema importante come la lotta al razzismo - ha dichiarato l'ad della Lega serie A, Luigi De Siervo -. Siamo contenti che le finali del torneo possano essere disputate nuovamente nel meraviglioso palcoscenico dell'Olimpico". "Ringrazio i nostri compagni di squadra aver creduto con forza in questo progetto, quest'anno condito parallelamente dal contrasto al razzismo e ad ogni forma di discriminazione - ha affermato il presidente Csi, Vittorio Bosio -. Ci incoraggiano gli striscioni e la grande attenzione rivolta dai ragazzi e dagli educatori su temi a noi cari come la fratellanza, l'integrazione e l'accoglienza di tutti. Ci fa anche ben sperare per il benessere psicofisico futuro delle giovani promesse del calcio e non solo". "La Junior Tim Cup continua ad alimentare i sogni dei ragazzi e a garantire i valori del gioco oratoriale sotto i riflettori del calcio professionistico. Tim prosegue così il rapporto con Lega A e Csi, iniziato nove anni fa, che ha fatto dell'educazione e dello sport un connubio indivisibile", ha affermato la responsabile Brand Strategy dell'azienda, Sandra Aitala.

