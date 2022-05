Juric contro il suo passato, 'ma sono felice al Toro'

TORINO, 13 MAG - Ivan Juric si vede ancora granata. "Sono felice di essere qui, oltre ad essere soddisfatto per quanto fatto in questa stagione" il bilancio dell'allenatore al primo anno sulla panchina del Torino. Ora, però, c'è bisogno dello step successivo, un po' come riuscì a fare al Verona: "E' stato bellissimo costruire tutto quello che abbiamo costruito, ma sentivo di dover andare via - i ricordi del tecnico sulla sua ex squadra, che domani affronterà per la prima volta al Bentegodi dopo l'addio dell'estate scorsa - e sono stati bravi ad aggiungere giocatori di livello ad una base solida: al Toro abbiamo gettato le fondamenta e siamo ancora in costruzione, c'è tanto da migliorare e spero che si possa creare un gruppo forte". Un altro messaggio al presidente Cairo e al dt Vagnati, con il primo passo che sarà capire il futuro di Belotti: "Nei prossimi giorni si saprà tutto" ha anticipato Juric, che aspetta di sapere se il Gallo continuerà ad essere il suo capitano. Per Bremer, invece, quella contro il Napoli è stata l'ultima gara della stagione in maglia granata, in attesa di sapere se resterà anche l'anno prossimo: "Non giocherà queste due partite, ha un problema alla caviglia già da qualche settimana e ha stretto i denti, adesso è giusto che si curi" ha detto il tecnico sul brasiliano, sul quale è piombato anche il Paris Saint Germain. A Verona le prime prove di futuro con Zima al centro della retroguardia, poi ci sarà anche da discutere di Brekalo e degli altri giocatori in prestito: "Valuteremo tutto, ma sono domande da fare a Vagnati - precisa Juric - e io con lui vado d'accordo: non ho problemi, ma nella vita non troverò mai più un direttore come D'Amico (ds del Verona dai tempi del croato, ndr) con il quale ho un rapporto d'amicizia molto stretto e la pensiamo uguale su tutto". Per quel che riguarda la formazione di Verona, Aina sostituirà Singo e Belotti sarà la punta centrale: il Gallo ha ancora un record nel mirino, gli mancano due gol per centrare la settima stagione consecutiva in doppia cifra. E, nella storia del Toro, ci è riuscito soltanto Paolo Pulici.

