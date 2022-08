TORINO, 25 AGO - La Juventus ha un nuovo attaccante, Arkadiusz Milik, atterrato all'aeroporto di Torino Caselle. Il polacco, ex Napoli, si sottoporrà alle visite mediche e si metterà subito a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri: ora è una sorta di corsa contro il tempo per provare ad averlo in panchina per la gara di sabato pomeriggio contro la Roma.

