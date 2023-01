Juve: Allegri, due mesi fa nessuno credeva che arrivasse qui

TORINO, 12 GEN - "Due mesi fa nessuna credeva che la Juve arrivasse a questo appuntamento in queste condizioni, ma dobbiamo mantenere un profilo basso". Lo dice Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida in casa del Napoli capolista. "Non è un test, ma una gara di campionato in cui veniamo da risultati importanti e il Napoli pure: gli azzurri possono girare a 50 punti, domani non sarà decisiva ma molto importante per loro, anzi è molto più importante per loro che per noi". "Dobbiamo giocare con tecnica e intensità - aggiunge -, sarà una sfida difficile perché è uno scontro diretto in casa della più forte del campionato e lo dice la classifica". "E' cambiato l'atteggiamento, ora dobbiamo continuare così - prosegue il tecnico -. La squadra sta abbastanza bene, abbiamo fatto tre giorni di lavoro e siamo in buone condizioni e vediamo domani sera cosa riusciremo a fare".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA