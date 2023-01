Juve, Allegri: "Ho rifatto i conti per la corsa Champions"

TORINO, 21 GEN - "Sono e rimarrò l'allenatore della Juventus, sempre che non mi mandino via": così Massimiliano Allegri, dopo la penalizzazione di 15 punti. "Bisogna essere responsabili di dove siamo e di ciò che facciamo - e nelle difficoltà, bisogna essere bravi e uomini per assumersi responsabilità: quando tutto va bene, siamo bravi; quando ci sono difficoltà, è più stimolante". E sulle prospettive di classifica: "Quando mi è arrivata la notizia dei 9 punti di penalizzazione ho fatto i conti per la corsa Champions, poi li ho rifatti con i 15 punti - svela Allegri - e la media è sempre quella, servirà un cammino straordinario".

