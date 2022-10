TORINO, 14 OTT - Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta in Champions e in vista del derby per il campionato, dà uno sguardo alla posizione in classifica che ha la Juventus. "Siamo in ritardo in campionato, stiamo pagando la settimana tra Salerno e Monza e ci sta penalizzando - aggiunge - ma ci sono 29 partite, c'è tempo per recuperare". Sul cammino in Champions invece rinvia: "Ci penseremo dopo l'Empoli" dice l'allenatore bianconero.

