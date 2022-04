Juve: Allegri 'Lapo tra primi tifosi, espresso suo pensiero'

TORINO, 19 APR - "Non dico assolutamente nulla e non commento, Lapo è uno dei primi tifosi: in maniera affettuosa, dico che ha espresso il suo pensiero": così Massimiliano Allegri sul tweet di Lapo Elkann ("Stiamo poco allegri!!! Allegri...; Ps: gli uomini passano la Juve resta"). "Non penso alle critiche, ma solo a fare - continua l'allenatore bianconero - perché mancano ancora diverse partite e dobbiamo consolidare il quarto posto. Dobbiamo essere bravi a difendere i cinque punti di vantaggio, non è un campionato dei 'ciapa no' ma dai valori molto simili delle squadre".

