TORINO, 31 MAG - "Milan, Inter e Napoli ci sono arrivate davanti in classifica, ma non ci erano superiori": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, riavvolge il nastro del campionato appena finito, in un''intervista a Dazn.. "Se non abbiamo mai vinto negli scontri diretti - la spiegazione dell'allenatore dopo il deludente quarto posto dei bianconeri - qualcosa ci è mancato sotto l'aspetto caratteriale o della gestione"

