Juve: Allegri, non noti tempi recupero per Chiesa e Pogba

TORINO, 01 OTT - Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro il Bologna, fa il punto sui percorsi riabilitativi di Paul Pogba e Federico Chiesa: "Per il momento non abbiamo tempi di recupero". Poi, più nello specifico, "Chiesa toccherà il pallone per la prima volta a partire dalla prossima settimana - spiega il tecnico della Juventus - mentre Pogba non ha ancora iniziato a correre. Entrambi stanno procedendo bene, vedremo l'evoluzione che ci sarà". Tornando al momento della Juventus, Allegri ammette che "avendo vinto solo due partite, le critiche sono giuste: dobbiamo solo stare zitti e cercare di vincere la prima gara dopo la sosta". "Ci sono due o tre dati che non mi piacciono - spiega - ma bisogna trovare la soluzione, non pensare ai problemi: questo non è il primo momento che passo e non sarà nemmeno l'ultimo, è una grande sfida da vincere e tutti dobbiamo dare una svolta. Speriamo che la sosta ci abbia fatto bene, ma a parlare sarà come sempre il rettangolo verde".

