Juve: Allegri "Pogba ancora fermo,forse torna tra 20 giorni"

TORINO, 11 FEB - "Pogba è ai box, mi spiace dirlo ma non è a disposizione": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, conferma l'indisponibilità del francese. "Non so dire con certezza quando tornerà, sicuramente non tra una settimana - aggiunge l'allenatore - e magari sarà tra venti giorni: lui sta lavorando e ci sta mettendo tutto l'impegno possibile, noi lo aspettiamo perché è un giocatore importante". E sugli altri infortunati: "Bonucci tornerà giovedì per il Nantes, Milik sta migliorando e Kaio Jorge è ancora fuori" il punto sull'infermeria bianconera. Con la Fiorentina, Allegri chiede ai suoi uomini di fare di più rispetto a Salerno: "Là abbiamo fatto abbastanza bene per un'ora, poi l'ultima mezz'ora non mi è piaciuta: dovremo fare meglio per battere i viola. Possiamo ragionare solo su mini-obbiettivi - ha aggiunto all'allenatore - quindi adesso vogliamo raggiungere Udinese e Bologna che sono a 29, poi penseremo all'Europa League".

