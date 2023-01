TORINO, 03 GEN - "Pogba sta correndo: la cosa importante è che il ginocchio non gli dà fastidio e non è gonfiato: se procede così, in 15-20 giorni potrebbe essere con i compagni": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, fa il punto sulle condizioni del francese. "Ma è da quando riprenderà a lavorare con il gruppo che capiremo meglio, vediamo step by step" precisa l'allenatore sul possibile rientro del centrocampista.

