Juve: Allegri "Pogba e Vlahovic ci sono"

TORINO, 28 GEN - "Domani Vlahovic e Pogba saranno a disposizione, ma mancherà Chiesa per un affaticamento alla gamba operata: è un contrattempo normale, ma già giovedì ci sarà": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, annuncia i rientri dei due big e il forfait del classe 1997. "E' inutile portare McKennie, la società ha trovato l'accordo per la sua cessione", svela l'allenatore. Sugli altri in infermeria: "Bonucci è in ritardo di condizione e Cuadrado ha ancora fastidio al nervo sciatico, tornerà per la coppa Italia" conclude Allegri.

