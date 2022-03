Juve: Allegri "strada è giusta, eravamo a -10 da Atalanta"

TORINO, 19 MAR - "Non ho niente da chiarire o rettificare, ripeto che stiamo costruendo un percorso e abbiamo messo delle buone basi": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri. "Il 6 gennaio eravamo a 10 punti dall'Atalanta e ci trovavamo in una situazione pericolosa - la riflessione dell'allenatore bianconero - e adesso possiamo arrivare a giocarci lo scontro diretto dell'Inter a tre punti: nessuno lo avrebbe mai immaginato all'Epifania. Non si può ottenere tutto subito, ma serve tanto equilibrio".

