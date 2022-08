Juve: Allegri, tre mesi decideranno la stagione

TORINO, 04 AGO - "Non possiamo farci assolutamente niente, perché purtroppo gli infortuni - McKennie a una spalla, Pogba con i problemi al ginocchio - e le squalifiche (Rabiot, ndr) che sapevamo dall'anno scorso non sono assolutamente attenuanti. Noi dobbiamo finire bene questa settimana. Mercoledì quando riprendiamo bisogna assolutamente subito cambiare faccia, perché lunedì col Sassuolo è una partita di campionato vera e non c'è da scherzare assolutamente per niente, perché le prime quattro sono partite molto importanti e soprattutto abbiamo tre mesi che decidono una stagione".Così l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, a Villar Perosa

