Juve: Allegri "vittoria importante, cerchiamo superare Napoli"

", 25 APR - E' soddisfatto, Massimiliano Allegri, per una vittoria che avvicina i bianconeri al terzo posto, attualmente occupato dal Napoli. "E' un successo importante contro un Sassuolo che ha disputato una bella partita, squadra tecnica che gioca bene. Meglio il secondo tempo del primo quando abbiamo concesso troppi tiri in porta. Dybala? Ha fatto un gol meraviglioso e prezioso nell'economia della partita". "E' un bel passo avanti in classifica - ha aggiunto -, dobbiamo recuperare tante energie per la partita di domenica. Abbiamo diversi giocatori fuori, quattro-cinque con infortuni traumatici e spesso sono sempre gli stessi che giocano. Il terzo posto? Abbiamo il Napoli a un punto, speriamo di essere bravi per cercare di superarli, come speravamo di essere più vicini a quelle di testa".

