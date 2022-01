Juve, Bentancur e Kulusevski a un passo dal Tottenham di Conte

I club, grossi e piccoli, preparano gli ultimi assalti prima della chiusura della finestra invernale di calciomercato, prevista per lunedì alle ore 20. In casa Juventus, archiviata positivamente la dispendiosa operazione per arrivare a Dusan VLAHOVIC, si va a caccia di un centrocampista con determinate caratteristiche.

Il club bianconero ha un accordo con il Cagliari per NANDEZ, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, prima però deve disfarsi di un paio di giocatori. MORATA sembra destinato a rimanere fino a giugno, nel rispetto dell’accordo con l’Atletico Madrid. Difficile, a questo punto, che l'attaccante possa finire al Barcellona. E’ in via di perfezionamento la trattativa con il Tottenham per la cessione di KULUSEVSKI, che dovrebbe trasferirsi a Londra in prestito oneroso a un milione con diritto di riscatto a 30 che può diventare obbligo a determinate condizioni. Su BENTANCUR e ARTHUR ci sono Aston Villa e Arsenal. Chiuso il mercato, la Juve penserà al rinnovo di Paulo DYBALA, al quale dovrebbe essere proposto un ingaggio superiore ai sette milioni. Sull' argentino sono pronti a intervenire Manchester City e Liverpool.

L’Inter prepara il dopo-PERISIC e intanto si gode i nuovi arrivati CAICEDO e GOSENS, oggi in campo alla Pinetina. In estate Marotta punterà tutto sull'accoppiata SCAMACCA-FRATTESI del Sassuolo. Valerio VERRE è un nuovo giocatore dell’Empoli. Lo ha annunciato lo stesso club toscano, con un comunicato. Il centrocampista arriva a Genova in prestito con diritto di riscatto. Il Milan vede sfumare il rinforzo per la difesa: Eric BAILLY ha infatti deciso di rimanere nel Manchester United, almeno fino al termine della stagione. Il giocatore avrebbe detto di voler lasciare la Premier, ma solo in estate.

Si è conclusa positivamente la trattativa per il passaggio di Vedat MURIQI dalla Lazio al Maiorca. Il club delle Baleari ha acquisito il centravanti grazie a un prestito oneroso di un milione, ma non ha ceduto sull'obbligo di riscatto. Il Venezia cerca di rinforzare l’attacco, in vista del rush finale per la salvezza: l’obiettivo è sempre Gianluca LAPADULA.

All’estero il Real Madrid è pronto a mettere le mani su Corentin TOLISSO, centrocampista del Bayern Monaco. Il club 'blancò un anno faa aveva già soffiato ai tedeschi il jolly difensivo David ALABA. Tolisso, però, è nelle grazie dell’allenatore Julian Nagelsman, che lo considera un titolare inamovibile.

Il Barcellona, dopo avere chiuso l’acquisto di Adama TRAORÉ, spera di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Xavi. Sfumata la possibilità di arrivare a Morata, il principale candidato al ruolo di centravanti dei blaugrana è il gabonese Pierre-Emerick AUBAMEYANG. L’Arsenal, secondo Marca, è disposto a cederlo gratis ma il problema è rappresentato dall’ingaggio troppo alto. L’accordo è assai vicino, prima però il club catalano deve liberarsi di Ousmane DEMBELÉ, che non rientra nei piani di Xavi: l’attaccante esterno francese potrebbe finire in una squadra di Premier. Il suo agente lo avrebbe proposto al Manchester United, al Chelsea e al Newcastle. (ANSA).



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA