Juve: fatta per Bremer, in serata rientra a Torino

TORINO, 19 LUG - Il sorpasso sull'Inter è compiuto, la Juventus avrebbe chiuso l'operazione Gleison Bremer, anche se manca l'ufficialità I bianconeri hanno convinto il patron granata con un'offerta complessiva di circa 47 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Il difensore brasiliano, attualmente in ritiro con il Torino a Bad Leonfelden, in Austria è pronto a partire. Il suo rientro a Torino è previsto in serata, all'aeroporto di Caselle, dove comincerà la sua nuova avventura in bianconero.

