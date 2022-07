Juve in partenza per Usa con Bremer, otto gli assenti

TORINO, 21 LUG - La Juventus è in partenza per gli Stati Uniti, i bianconeri saranno in tournée per affrontare Chivas, Barcellona e Real Madrid. Il tecnico Massimiliano Allegri ha diramato l'elenco dei convocati: ci sono Pogba e Di Maria, è presente anche l'ultimo acquisto Bremer che ha preso la maglia numero 3. Gli assenti, invece, sono otto: non prenderanno parte alla tournée americana Chiesa, De Sciglio, Kaio Jorge, Arthur, Pjaca, Rabiot, Ramsey e Ranocchia. Intanto, il club ha presentato la seconda maglia per la prossima stagione. Sarà di colore nero, così "catturare la magia delle partite notturne" come si spiega nella nota ufficiale. Il testimonial d'eccezione è stato Khaby Lame, noto influencer e grande tifoso della Juve.

