Juve: Juve; lesione bicipite femorale, Bremer 20 giorni di stop

TORINO, 17 OTT - Circa 20 giorni per il pieno recupero di Bremer. E' la prognosi dopo gli esami diagnostici effettuati questa mattina al J Medical che hanno evidenziato, per il difensore brasiliano della Juventus, una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Bremer sarà quindi molto probabilmente costretto a saltare anche Juventus-Inter del 6 novembre. Potrebbe rientrare per le ultime due partite prima della sosta per i Mondiali, il 10 novembre a Verona e Juventus-Lazio del 13 novembre.

