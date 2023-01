Juve: Milik lesione muscolare,tra 2 settimane nuovi test

TORINO, 30 GEN - Sono arrivati gli esiti degli esami strumentali al J Medical cui si è sottoposto Arkadiusz Milik durante in mattinata. "Hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra" fa sapere la Juventus in una nota ufficiale. "Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero" aggiunge il club, con il polacco che dunque non sarà a disposizione prima della seconda metà di febbraio.

