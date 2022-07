Juve: Pogba a un bivio, stop comunque per 2 o 3 mesi

TORINO, 28 LUG - La situazione del ginocchio di Paul Pogba è seria e lo porterà in ogni caso a fermarsi per 2 o 3 mesi. Lo confermano i responsi che ha avuto dopo le visite in giro per l'Europa e le scelte possibili sembrano solo due. La prima: rischiare per andare al Mondiale, fermandosi solo un paio di mesi, asportando il frammento di menisco rotto. Con l'ipotesi però che l'articolazione possa dare altre problematiche in un futuro nemmeno così lontano. La seconda: finire sotto i ferri per un intervento chirurgico di cucitura con un ginocchio "quasi nuovo" e un rientro che però avverrebbe dopo almeno tre mesi.

