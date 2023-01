Juve riprende lavoro alla Continassa, 'Guardare avanti'

TORINO, 15 GEN - La Juventus è tornata ad allenarsi. Dopo la giornata di riposo concessa da Massimiliano Allegri, è stata una domenica di lavoro per i bianconeri. "Subito guardare avanti è la parola d'ordine" si legge sul sito del club nella nota in cui si racconta della seduta alla Continassa, la prima dopo la batosta di venerdì a Napoli per 5-1. La squadra ha svolto esercizi tecnici sul possesso palla e conclusioni da cross, per poi concludere l'allenamento con una partitella. Domani i bianconeri torneranno a correre al mattino, il prossimo impegno di Danilo e compagni è rappresentato dalla sfida di coppa Italia in programma giovedì contro il Monza allo Stadium.

