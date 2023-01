Juve: Scanavino, obiettivi e ambizioni sportive non cambiano

TORINO, 18 GEN - "Ci concentreremo per allargare il pubblico degli affezionati della Juventus, per aggiungere al nostro enorme pubblico classico, target giovani e internazionali. Gli obiettivi e le ambizioni sportive non cambiano, così come non cambiano quelli aziendali. Anche questo è parte della storia della Juventus che è sempre riuscita a coniugare successi sul campo, equilibrio finanziario e grande progettualità commerciale. E' quello che ci proponiamo di fare anche per il futuro". Lo ha detto Maurizio Scanavino, nominato dal cda amministratore delegato della Juventus, di cui era già direttore generale, in un breve incontro con la stampa. "Garantirò il massimo impegno per la Juventus - ha aggiunto Scaravino - e metterò a disposizione l'esperienza che ho maturato anche in altre società. In questi due mesi intensi da direttore generale ho trovato persone motivate, molto capaci, che lavorano con grande passione, con i progetti già avviati con una prospettiva più lunga". Scaravino ha citato Allegri, Cherubini, Braghin, Montemurro, e "progetti innovativi come la Next Gen, che si sta rivelando un progetto straordinario e strategico che ha fatto esplodere diversi talenti stabilmente in prima squadra e altri pronti a sbocciare".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA