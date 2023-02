Juve, Stadium sold out per l'Europa League: "Uniti più che mai"

TORINO, 16 FEB - Ci sarà una bellissima cornice di pubblico per la sfida di questa sera tra Juventus e Nantes, valida per l'andata del turno play-off di Europa League. "Contro il Nantes, per l'esordio nella competizione, l'Allianz Stadium sarà sold out: una splendida risposta da parte dei tifosi bianconeri, oltre che la dimostrazione della voglia di stare accanto alla squadra in ogni momento. Ora più che mai" si legge nella nota ufficiale del club per annunciare il 'tutto esaurito'. Il calcio d'inizio è fissato per le 21, la Juve vuole cominciare al meglio il nuovo percorso in Europa.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA