Juventus: Allegri, abbiamo messo buone basi per il futuro

TORINO, 30 APR - "Mi hanno fatto piacere le parole del presidente": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo le frasi di Andrea Agnelli, che nei giorni scorsi lo ha pubblicamente confermato sulla panchina bianconera per un progetto a lungo termine. "Quest'anno abbiamo messo delle buone basi per tornare a vincere nel più breve tempo possibile - continua Allegri, nella conferenza stampa di vigilia di Juve-Venezia - anche perché mi girano le scatole per non aver lottato quest'anno per lo scudetto: l'anno prossimo vogliamo arrivare a marzo ed essere in corsa in tutte le competizioni".

