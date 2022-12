Juventus: Allegri, ora dobbiamo riattaccare la spina

TORINO, 30 DIC - "Il secondo tempo è stato divertente, ora dobbiamo riattaccare la spina in vista di Cremona perché ci saranno tante insidie": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo l'amichevole contro lo Standard Liegi, ultimo test prima della ripartenza in campionato. E sugli infortunati: "Chiesa può esserci per la sfida di campionato - spiega l'allenatore - mentre non avrò Vlahovic, Pogba, Cuadrado e Bonucci: il serbo ha ripreso a correre e il francese non ha fastidio al ginocchio, vediamo le cose in modo positivo". Il difensore brasiliano Danilo ha visto "una Juventus con la testa giusta, vogliamo riprendere da dove avevamo lasciato prima della sosta. Io sto bene, - ha aggiunto - la caviglia è guarita e gare come questa servono per riprendere minutaggio e mi sono ripreso dopo la delusione Mondiale: c'era un po' di tristezza, ma sono contento di essere tornato e voglio riprendere il percorso che ci ha avvicinati alle prime della classifica". Danilo ha vissuto dal Qatar la tempesta che ha riguardato il club bianconero con le dimissioni di tutto il cda il 28 novembre scorso: "Non ho sentito tante cose, il Mondiale era troppo importante - la risposta del difensore - ma sono certo che la Juve metterà tutto a posto e che non ci saranno grosse influenze sul campo".

