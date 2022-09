Juventus: Allegri, Rabiot è out per la Fiorentina

TORINO, 02 SET - "Oltre ai lungodegenti Chiesa e Pogba, domani mancherà Rabiot: mercoledì ha preso una botta alla coscia e l'ematoma non gli permette di piegare la gamba": Massimiliano Allegri dà aggiornamenti sulla situazione nella infermeria dei bianconeri. "Paredes alza il livello di qualità e Di Maria è a disposizione per giocare 45 o 60 minuti, devo ancora decidere la formazione e vedere se far giocare Bonucci a Firenze o a Parigi" aggiunge il tecnico della Juventus, che a proposito di Szczesny spiega: "Ha una caviglia in disordine a causa di una forte distorsione, in questi casi non si hanno tempistiche precise ma si valuta di giorno in giorno".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA