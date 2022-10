Juventus: Allegri, siamo ricaduti in un momento negativo

MILANO, 08 OTT - "Credo che dopo la partita di stasera ci sia da dire ben poco. Siamo in un momento di altalena, pensavamo di essere usciti dal periodo un po' più negativo, invece stasera ci siamo ricascati". Lo dice il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, a Dazn, dopo la sconfitta subita a San Siro contro il Milan. "E' normale che quando giochi gli scontri diretti ci devi arrivare in una condizione psicologica buona. La squadra - analizza l'allenatore - ha fatto anche un buon primo tempo, purtroppo siamo capitolati. Ma già nel primo tempo, nel primo tiro che abbiamo preso su un errore tecnico, abbiamo concesso campo aperto a Leao. Nel secondo tempo uguale sul gol del 2-0 e poi è normale che crolli. Ci sono stati troppi errori tecnici. In questo momento bisogna solo rimanere sereni, rimboccarci le maniche e avere la forza di ripartire. Martedì intanto bisogna per forza andare in Israele con la forza mentale per vincere la partita".

