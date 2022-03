Juventus: Arrivabene "spiragli per Dybala? No"

MILANO, 21 MAR - "Cos'è cambiato da ottobre nella situazione Dybala? Il cambiamento più importante è quello di cui si è parlato oggi, la Juventus non ha rinnovato con Paulo Dybala. Ci sono spiragli? No". Lo ha detto l'ad bianconero. Maurizio Arrivabene, a margine di "United for the heart", serata di beneficenza organizzata da "United Onlus" per raccogliere fondi a favore della Fondazione Ieo-Monzino. "E' stato un incontro amichevole ma anche molto chiaro e rispettoso", ha aggiunto il parlando del vertice con l'entourage dell' argentino. "Sarebbe stato facile da parte della Juve fare una offerta molto al ribasso però poco rispettosa verso Paulo, che ha passato sette anni con noi".

