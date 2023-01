Juventus: Di Maria e Paredes sono tornati a Torino

TORINO, 02 GEN - Angel Di Maria e Leandro sono rientrati a Torino. I due argentini della Juventus, freschi campioni del mondo in Qatar, sono atterrati all'aeroporto Sandro Pertini di Caselle e potranno riaggregarsi al gruppo di Massimiliano Allegri, che in giornata proseguirà gli allenamenti alla Continassa in vista della ripresa del campionato fissata per mercoledì a Cremona. Il centrocampista e il fantasista dovranno riconquistare i tifosi, considerati i malumori espressi sui social per il loro rientro tardivo rispetto agli altri compagni di nazionale. "Ci eravamo messi d'accordo così nel caso in qui qualcuno avesse vinto il Mondiale" ha voluto precisare il tecnico dopo l'amichevole contro lo Standard Liegi, provando a placare le polemiche.

