Juventus retrocessa in serie B? Crescono i timori e i bookmakers non raccolgono più le puntate

Nelle ultime ore è emersa l’ipotesi che vede la Juventus retrocessa in Serie B per le penalizzazioni inflitte dalla Procura federale. La Procura della Federcalcio ha chiesto, infatti, alla Procura generale dello sport una proroga di 40 giorni per l’inchiesta relativa alla cosiddetta manovra stipendi della Juventus e ai compensi pagati agli agenti dal club bianconero.

La Juventus è appena stata sanzionata dalla Corte d’appello della Figc con una penalizzazione di 15 punti nell’ambito del processo sulle plusvalenze. Il club bianconero ha annunciato ricorso al Collegio di garanzia del Coni: la decisione potrebbe, in teoria, arrivare prima del via del procedimento relativo alla manovra stipendi.

Tutto questo ha messo in allarme le agenzie di scommesse che - ricorda l'agenzia Agimeg - hanno deciso di bloccare le giocate sull'opzione ''Juventus retrocessa sì”. Quindi, ora, uno scommettitore non può più puntare sulla perdita di categoria del club bianconero, mentre può ancora farlo sulle altre squadre della Serie A. Tale decisione potrebbe essere dettata dal timore che il flusso delle giocate aumenti su questa opzione.

Si tratterebbe infatti di una decisione presa a scopo precauzionale, la quotazione attribuita alla possibile retrocessione del club bianconero era molto alta. Gli operatori di scommesse non vogliono trovarsi nella situazione di dover pagare molti soldi per una quota su cui oggi regna sovrana l’incertezza non dettata dai risultati sul campo, ma da questioni giudiziarie.



