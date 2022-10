Juventus, si ferma Paredes per un problema muscolare

TORINO, 22 OTT - Nuovo stop in casa Juventus, al termine dell'allenamento odierno si è fermato Leandro Paredes. L'argentino è stato sottoposto ad esami strumentali a J Medical, si parla di "lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra", come riportato dal club bianconero. Il centrocampista avrà bisogno di circa 15 giorni per il completo recupero: salterà le sfide contro Benfica, Lecce, Psg e probabilmente Inter, con l'obiettivo di rientrare il 10 novembre per la trasferta di Verona contro l'Hellas.

