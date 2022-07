Juventus: ultras tornano in curva dopo 'Last Banner'

TORINO, 23 LUG - "Tutto ciò che torna in realtà non è mai finito. Torniamo". Con un comunicato gli ultras della Juventus annunciano il loro ritorno in 'Curva Sud' per la prossima stagione, dopo una lunga pausa che li ha portati lontani dall'Allianz Stadium di Torino. "Per troppo tempo abbiamo lasciato spazio a critiche e insinuazioni, ma la realtà è diversa da quella che tanti dipingono e vogliono far credere", scrivono gli ultras bianconeri, i quali avevano abbandonato la curva all'indomani dell'operazione della Digos torinese 'Last Banner', che aveva portato all'arresto e alla condanna in primo grado di alcuni leader della tifoseria organizzata, accusati a vario titolo di estorsione al club, violenze private e associazione a delinquere.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA