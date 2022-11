Karate: Francesca Cavallaro sul tetto d'Italia

I campionati italiani Assoluti di kata e kumite hanno visto salire sul podio quattro siciliani a conferma del buon momento della scuola isolana. In attesa che ritorni in gara il campione olimpico Luigi Busà che nel 2023 insieme alla sorella Lorena punta tutto sui Giochi Olimpici Europei, è stata la siracusana Francesca Cavallaro (Fiamme Oro) a regalare il primo podio alla Sicilia vincendo nel kumite la finale dei 55 kg. L'atleta di Augusta dopo aver dominato la scena a livello giovanile facendo incetta di titoli cadetti e junior.

Irene Marturano e il tecnico Marco Lentini

E sempre nel kumite una grande conferma per l’agrigentina Irene Marturano (Ippon Karate Lentini Sciacca). L’atleta di Ribera, allieva all’Ippon Karate Lentini Sciacca dei tecnici Piero e Marco Lentini, ha vinto una straordinaria medaglia d’argento alla sua prima esperienza ai tricolori Assoluti nella categoria 61 kg, a conferma della sua scalata ai vertici del kumite nazionale, dopo aver già vestito l’azzurro.

Asia Agus e Giuseppe Panagia

Nel kumite è arrivato il terzo podio grazie all’altra atleta di Augusta Asia Agus (Fiamme Azzurre), d’argento nella finale dei 50 kg per la gioia del sindaco della cittadina megarese Giuseppe Di Mare: <Ho sentito Francesca per farle i complimenti a nome mio e di tutta la Città. Auguri e complimenti anche all'augustana Asia Agus medaglia d'argento nel kumite 50 kg. Complimenti ragazze, vi aspettiamo per festeggiare a Palazzo di Città non appena rientrerete ad Augusta. Augusta è sempre con voi!>.

L'ibleo Giuseppe Panagia (Fiamme Oro)

E ritorno in grande stile invece per l’ibleo Giuseppe Panagia (Fiamme Oro), bronzo nel kata assoluto maschile.

Ai piedi del podio nel kumite sono invece finiti Micaele Pittera (Shotokan Acireale) con l’allieva del maestro Sebastiano D’Agostino, 5ª nei 68 kg; Andrea Danna (Ippon Karate Lentini Sciacca), allievo di Piero e Marco Lentini, 5° nei 60 kg e Gianmarco Pacino (Asd Atlantide), il giovane ennese, allievo del papà-allenatore Franco Pacino, 5° nei 67 kg.

