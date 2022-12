Karate: Sicilia protagonista al Trofeo delle Regioni Under 18

Il Centro Olimpico di Ostia ha ospitato il campionato italiano a rappresentative regionali di karate riservato ad atleti Over 18 e Under 18 appartenenti alle classi senior, junior e cadetti. In gara al PalaPellicone per la specialità kumite (combattimento a contatto controllato), la rappresentativa della Sicilia con una squadra formata da 8 atleti tutti Under18 guidati dai tecnici federali responsabili del settore Under 16 e Under 18, i maestri Marco Lentini e Cosimo Di Mauro. La Sicilia a conferma di una scuola in continua crescita è salita quattro volte sul podio con i due argenti conquistati da Emma Colletti e Fabrizio Spampinato e i due bronzi di Carla Fichera e Irene Marturano, mentre ai piedi del podio con un buon quinto posto sono finiti Miryam Barone e Paolo Propizio.

<Complimenti e congratulazioni – ci dice soddisfatto Giovanni Mallia, presidente della Federkarate Sicilia – anche ad Andrea D'Anna e Samuele Burrosi, per aver avuto una condotta di gara esemplare, dimostrando di essere degni atleti della regione Sicilia. Con questi risultati la Sicilia￰, presente solo nel kumite Under 18 con due categorie vuote, si è classificata al 4° posto dietro Campania, Lombardia, e Piemonte, fieri del fatto che questi giovanissimi atleti hanno portato in alto il nome della propria regione a livello nazionale>.

