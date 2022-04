Klopp, affrontare il City è la più grande sfida al mondo

ROMA, 08 APR - "Non c'è nessuna partita nel calcio mondiale che puoi confrontare con quella contro il Manchester City perché è forte in tutti i reparti. E' una squadra che non ha veri punti deboli e sono tutti davvero bravi con oa palla. Bisogna averne il massimo rispetto". Lo ha detto il manager del Liverpool, Juergen Klopp, nella conferenza stampa in vista della partita di domenica all'Ethiad Stadium che metterà di fronte le prime nella classifica di Premier League. In merito al rivale, Pep Guardiola, il tedesco è altrettanto chiaro: "Pep è il miglior allenatore del mondo. Penso che possiamo essere tutti d'accordo su questo e se qualcuno ne dubita non so come succeda". Il tecnico tedesco, reduce da dieci vittorie consecutive e dal brillante 3-1 sul Benfica nell'andata dei quarti di Champions, ha comunque piena fiducia nella sua squadra. "Non c'è alcun timore nei miei ragazzi. Dopo la partita a Lisbona, sono stati subito chiari 'Ora è il momento del City'. Saremo preparati". Klopp ha anche sottolineato che la qualità costante del City di Guardiola abbia costretto il Liverpool a innalzare i propri standard. "Ci siamo spinti l'un l'altro a punteggi incredibili. Non avrei mai pensato che questo genere di cose fosse possibile, soprattutto non in questo campionato - ha detto -. La costanza che entrambe le squadre hanno mostrato in quel periodo è stata assolutamente pazzesca".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA