Klopp, Community Shield conta ma c'è stagione alle porte

ROMA, 29 LUG - "E' una partita molto importante, ma c'è anche una stagione tutta da preparare, due fattori da non ignorare, Domani comunque mi aspetto già di vedere due buone squadre". Così Juergen Klopp alla vigilia del match tra il suo Liverpool e il Manchester City per il Community Shield, in programma a Leicester. Il tecnico tedesco, che nella scorsa stagione aveva accarezzato il sogno del poker di trofei mancando poi la Premier e la Champions League, non è meno motivato del rivale Pep Guardiola per una sfida tra le due big che apre probabilmente una lunga serie, ma senza caricarla di troppe aspettative. Il focus attuale dell'allenatore dei Reds è sulla gestione del nuovo arrivato attaccante Darwin Nunez, chiamato a sostituire Sadio Mane passato al Bayern Monaco. Il 23enne portoghese, pagato decine di milioni al Benfica, nelle prime uscite ha mostrato luci e ombre, ma Klopp lo difende a spada tratta: "Lui ha bisogno di più supporto e noi dobbiamo fare in modo che i difensori non possano concentrarsi su di lui".

