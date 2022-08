L'Ajax ne segna 6, esordio per Lucca

ROMA, 14 AGO - Esordio con la maglia dell'Ajax alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam per il 21enne attaccante dell'Italia under 21 Lorenzo Lucca, primo italiano a vestire la maglia biancorossa della squadra di Amsterdam, che oggi ha travolto per 6-1 il Groningen in una partita della Eredivisie. Lucca è entrato al 24' della ripresa al posto di Brian Brobbey, l'attaccante che l'Ajax ha ricomprato dal Lipsia. Grande protagonista del match è stato Bergwijn, autore di una tripletta, ma a dare spettacolo è stato soprattutto il brasiliano ex San Paolo Antony, che ha deliziato il pubblico in varie occasioni e ha realizzato un 'golaço'. A segno per il team di Amsterdam anche Berghuis su rigore, e il ventenne Taylor. Ma oggi Lucca non è stato l'unico italiano a calcare l'erba della Cruijff Arena. Infatti nel Groningen è entrato a partita in corsa il 18enne trequartista Luciano Valente, giocatore che fa parte anche dell'Italia under 19 e che, l'anno prossimo, potrebbe finire proprio all'Ajax, che lo segue da tempo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA