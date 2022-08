L'Ajax vince a Utrecht, Lucca rimane in panchina

ROMA, 28 AGO - Vince ancora l'Ajax, rivale del Napoli nel girone di Champions, e continua a comandare la classifica della Eredivisie, con 12 punti in 4 partite, davanti al Feyenoord che è a quota 10. I biancorossi di Amsterdam sono andati a vincere per 2-0 sul campo dell'Utrecht, con reti di Berghuis e Brobbey. Lorenzo Lucca è rimasto in panchina, assieme al 'figlio d'arte' Francisco Conceiçao (suo padre è l'ex Lazio e Parma Sergio, attuale tecnico del Porto), che come l'ex bomber del Pisa è uno degli acquisti estivi dell'Ajax. E' invece rimasto fuori dalla formazione iniziale ma poi è entrato a match in corso il 21enne difensore dell'Utrecht Ruben Kluivert, figlio di Patrick, ex Ajax, Barcellona e Milan, e fratello del romanista (ma in procinto di passare al Fulham) Justin.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA