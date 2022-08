L'Aston Villa fa festa, Gerrard batte Lampard

ROMA, 13 AGO - Prima vittoria della stagione in Premier League per l'Aston Villa di Steven Gerrard che, sul terreno del Villa Park di Birmingham, nell'anticipo odierno della 2/a giornata, si è imposto 2-1 sul'Everton di Frank Lampard. I padroni di casa hanno ottenuto il doppio vantaggio con Emiliano Buendia (31' pt) e Danny Ings (41' st), mentre per la squadra di Liverpool il punto della bandiera è arrivato grazie a un autogol dell'ex Digne, Aston Villa a 3 punti, l'Everton è ancora a 0.

